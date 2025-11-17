Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где его лично встретил французский коллега Эмманюэль Макрон. Информационное агентство Reuters, ссылаясь на двух неназванных осведомленных с вопросом собеседников, писало, что будут заключены соглашения о противовоздушной обороне и военных самолетах.

Зеленский опубликовал видео церемонии встречи: президента лично приветствовал Макрон, а военный оркестр сыграл гимны Украины и Франции.

По данным Reuters, в течение нескольких недель ведутся переговоры о том, как Франция может предоставить больше ПВО Киеву, "несмотря на политическую и бюджетную нестабильность в Париже, которая вызывает вопрос о том, что Франция действительно может сделать".

В октябре Макрон обещал предоставить Украине больше истребителей Mirage, а также новую партию ракет класса "земля-воздух" Aster 30 для эксплуатируемых Киевом батарей ПВО SAMP/T.

Но, по словам двух людей, проинформированных в этом вопросе, визит Зеленского принесет "больше пользы Киеву". Может быть заключено 10-летнее соглашение о стратегической авиации, которое будет сигнализировать о поставках Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault.

Некоторые из них могут поступать непосредственно из французских запасов, хотя основная часть соглашения будет долгосрочной и частью усилий Украины по увеличению своего парка военных самолетов в перспективе до 250, в частности американский F-16 и шведский Gripen.

Два собеседника сообщили, что также могут быть заключены соглашения о большом количестве систем противовоздушной обороны SAMP/T – по имеющимся французским запасам или по долгосрочным заказам следующего поколения, в частности на ракеты и системы борьбы с беспилотниками.