Зеленский анонсировал историческое соглашение с Францией: ожидается усиление авиации
Украина подготовила историческое соглашение с Францией по усилению войска. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам будет значительное усиление украинской боевой авиации, защиты неба и других оборонных возможностей. Визит во Францию запланирован на 17 ноября.
"Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать наших целей, наших задач", – сказал президент.
Также он раскрыл информацию, что Испания присоединилась к партнерам в нескольких инициативах по помощи Украине – это готовилось давно и наконец можно озвучить. Визит в страну запланирован на 18 ноября.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что приоритетами Украины остаются системы противовоздушной обороны и ракеты к ним, чтобы обеспечить устойчивость в зимний период.
- 24 октября Макрон заявил, что Франция передаст Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
- 25 октября во Франции заявили о готовность развернуть войска в Украине в 2026 году при необходимости.
