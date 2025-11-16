Зеленский анонсировал историческое соглашение с Францией: ожидается усиление авиации

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина подготовила историческое соглашение с Францией по усилению войска. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам будет значительное усиление украинской боевой авиации, защиты неба и других оборонных возможностей. Визит во Францию запланирован на 17 ноября.

"Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать наших целей, наших задач", – сказал президент.

Также он раскрыл информацию, что Испания присоединилась к партнерам в нескольких инициативах по помощи Украине – это готовилось давно и наконец можно озвучить. Визит в страну запланирован на 18 ноября.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что приоритетами Украины остаются системы противовоздушной обороны и ракеты к ним, чтобы обеспечить устойчивость в зимний период.