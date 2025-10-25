Во Франции заявили о готовности развернуть войска в Украине в 2026-м при необходимости

Французский военачальник заявил о готовности к развертыванию сил в рамках гарантий безопасности для Киева

Французский военный (Иллюстративное фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Франция готова развернуть свои силы в Украине в 2026 году, если будет такая необходимость, заявил начальник штаба сухопутных войск Пьер Шиль. Слова военачальника от 23 октября передает телеканал BFMTV.

"Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо в пользу Украины", – заявил Шиль во время слушаний перед депутатами комиссии по вопросам обороны в Национальной ассамблее, нижней палате французского парламента.

Начальник штаба неоднократно подчеркивал перед законодателями приверженность Франции к своим союзникам. Он заявил, что 2026 год будет годом коалиций, упомянув, например, военные учения Орион-26.

Шиль также отметил, что французские сухопутные войска готовы одновременно реагировать на "три тревоги", включая потенциальное развертывание в Украине. Также он упомянул о реагировании на национальный уровень чрезвычайной ситуации и участие в Силах реагирования союзников (ARF) НАТО в 2026-м.

Ранее, 4 сентября, по результатам встречи "коалиции желающих" в Париже, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал перечень гарантий безопасности для Украины, которые согласовали партнеры: 26 стран согласились разместить военный контингент на ее территории или оказывать военную помощь Киеву, однако это должно произойти после прекращения огня или окончания российской войны.