Франция должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года – глава армии

Фабьен Мандон (Фото: defense.gouv.fr)

Французская армия должна быть готова к удару со стороны России через три-четыре года. Об этом заявил начальник французского штаба генерал Фабьен Мандон, передает Le Monde.

Он считает, что Россия может "соблазниться продолжить войну на континенте". Именно поэтому Франция должна принять меры по перевооружению.

"Первая задача, которую я поставил перед вооруженными силами, – быть готовыми к шоку через три-четыре года, который станет своего рода испытанием – возможно, испытание уже существует в гибридных формах, – но, возможно, и чем-то более жестоким", – сказал офицер.

По его словам, у России сложилось восприятие Европы как "коллективно слабой". Однако у стран ЕС есть все, чтобы "быть уверенными в себе". Мандон напомнил, что с экономической, демографической и промышленной точки зрения европейцы выигрывают у России.

"Россия не сможет нас запугать, если мы хотим защитить себя... Если наши потенциальные соперники поймут, что мы прилагаем усилия для самообороны и что у нас есть такая решимость, они могут сдаться. Если же у них возникнет ощущение, что мы не готовы к самообороне, я не вижу, что может их остановить", – резюмировал французский офицер.