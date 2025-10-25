У Франції заявили про готовність розгорнути війська в Україні у 2026-му за потреби

Французький воєначальник заявив про готовність до розгортання сил в межах гарантій безпеки для Києва

Французький військовий (Ілюстративне фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Франція готова розгорнути свої сили в України у 2026 році, якщо буде така потреба, заявив начальник штабу сухопутних військ П'єр Шіль. Слова воєначальника від 23 жовтня передає телеканал BFMTV.

"Ми будемо готові розгорнути сили в межах гарантій безпеки, якщо це буде необхідно на користь України", – заявив Шіль під час слухань перед депутатами комісії з питань оборони у Національній асамблеї, нижній палаті французького парламенту.

Начальник штабу неодноразово підкреслював перед законодавцями прихильність Франції до своїх союзників. Він заявив, що 2026 рік буде роком коаліцій, згадавши, наприклад, військові навчання Оріон-26.

Шіль також зазначив, що французькі сухопутні війська готові одночасно реагувати на "три тривоги", включно з потенційним розгортанням в Україні. Також він згадав про реагування на національний рівень надзвичайної ситуації й участь у Силах реагування союзників (ARF) НАТО у 2026-му.

Раніше, 4 вересня, за результатами зустрічі "коаліції охочих" у Парижі, президент Франції Емманюель Макрон назвав перелік гарантій безпеки для України, які узгодили партнери: 26 країн погодились розмістити військовий контингент на її території або надавати військову допомогу Києву, однак це має статися після припинення вогню чи закінчення російської війни.