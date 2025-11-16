Зеленський анонсував історичну угоду з Францією: зокрема, очікується посилення авіації

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна підготувала історичну угоду з Францією щодо посилення війська. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами буде значне посилення української бойової авіації, захисту неба та інших оборонних спроможностей. Візит до Франції запланований на 17 листопада.

"Хороший зміст візиту. Це те, що дійсно допомагає Україні захищатись і досягати наших цілей, наших завдань", – сказав президент.

Також він розкрив інформацію, що Іспанія приєдналася до партнерів у кількох ініціативах щодо допомоги Україні – це готувалося давно і нарешті можна озвучити. Візит до країни запланований на 18 листопада.

Зеленський укотре наголосив, що пріоритетами України залишаються системи протиповітряної оборони й ракети до них, щоб забезпечити стійкість у зимовий період.