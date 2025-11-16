Іноземні добровольці отримають ширші можливості у ЗСУ – деталі

Ілюстративне фото: Depositphotos

Сухопутні війська ЗСУ анонсували ширші можливості для іноземних добровольців, які вирішили укласти контракт зі Збройними Силами.

"Окремі формати, що були запроваджені у 2022 році, виконали свою роль у найгостріший період оборони країни та дали змогу швидко інтегрувати іноземців, готових стати до строю. Водночас ситуація на фронті, структура Сил оборони та потреби бойових частин суттєво змінилися", – йдеться у дописі.

У Сухопутних військах розповіли, що зараз відбувається еволюція підходу до застосування іноземних добровольців. Ключовим принципом нової моделі військові назвали "максимально ефективне використання" досвіду, мотивації та професійних навичок іноземців у тих підрозділах, де вони найбільше потрібні.

Добровольці з інших країн матимуть ширші можливості для проходження служби – зокрема, у них буде право обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування згідно зі своєю підготовкою, досвідом та побажаннями, анонсували у війську.

"Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу", – зауважили у дописі.