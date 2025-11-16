Иностранные добровольцы получат более широкие возможности в ВСУ – детали

Иллюстративное фото: Depositphotos

Сухопутные войска ВСУ анонсировали более широкие возможности для иностранных добровольцев, которые решили заключить контракт с Вооруженными Силами.

"Отдельные форматы, которые были введены в 2022 году, выполнили свою роль в самый острый период обороны страны и позволили быстро интегрировать иностранцев, готовых стать в строй. В то же время ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности боевых частей существенно изменились", – говорится в публикации.

В Сухопутных войсках рассказали, что сейчас происходит эволюция подхода к применению иностранных добровольцев. Ключевым принципом новой модели военные назвали "максимально эффективное использование" опыта, мотивации и профессиональных навыков иностранцев в тех подразделениях, где они больше всего нужны.

Добровольцы из других стран будут иметь более широкие возможности для прохождения службы – в частности, у них будет право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения, согласно своей подготовке, опыту и пожеланиям, анонсировали в армии.

"Это обеспечивает лучшую интеграцию, равные возможности с украинскими бойцами и более рациональное использование кадрового ресурса", – отметили в публикации.