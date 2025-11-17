Украина получит от Франции восемь систем SAMP/T – Зеленский
Украина в рамках нового соглашения с Францией получит восемь систем противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом на брифинге в Париже сообщил президент Владимир Зеленский.
"Первое, Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F4, очень сильные французские радары, восемь систем противовоздушной обороны SAMP/T, по шесть пусковых. Но это детали. Для кого-то это технические детали, но для нас это важно", — сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что каждая пусковая установка – это защита жизни.
