Україна отримає від Франції вісім систем SAMP/T – Зеленський
Україна в межах нової угоди з Францією отримає вісім систем протиповітряної оборони SAMP/T. Про це на брифінгу в Парижі повідомив президент Володимир Зеленський.
"Перше, Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F4, дуже сильні французькі радари, вісім систем протиповітряної оборони SAMP/T, по шість пускових. Але це деталі. Для когось це технічні деталі, але для нас це важливо", – сказав Зеленський.
Глава держави додав, що кожна пускова установка – це захист життя.
До цього президент Франції Емманюель Макрон розповів, що Україна отримає SAMP/T нового покоління. За його словами, характеристики цієї розробки Києву вже відомі. Але тепер Україна отримає удосконалену систему.
Згодом Зеленський уточнив, що нове покоління SAMP/T – це "дуже серйозний рівень". Ці системи здатні протидіяти російській балістиці.
Водночас глава держави відмовився назвати орієнтовні дати постачань.
- 17 листопада Зеленський прибув до Франції з візитом. Медіа писали про заплановане підписання нових угод.
- Цього самого дня Зеленський та Макрон підписали документ про співпрацю в оборонній сфері.
