Україна отримає від Франції вісім систем SAMP/T – Зеленський

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: ОП)

Україна в межах нової угоди з Францією отримає вісім систем протиповітряної оборони SAMP/T. Про це на брифінгу в Парижі повідомив президент Володимир Зеленський.

"Перше, Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F4, дуже сильні французькі радари, вісім систем протиповітряної оборони SAMP/T, по шість пускових. Але це деталі. Для когось це технічні деталі, але для нас це важливо", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що кожна пускова установка – це захист життя.

До цього президент Франції Емманюель Макрон розповів, що Україна отримає SAMP/T нового покоління. За його словами, характеристики цієї розробки Києву вже відомі. Але тепер Україна отримає удосконалену систему.

Згодом Зеленський уточнив, що нове покоління SAMP/T – це "дуже серйозний рівень". Ці системи здатні протидіяти російській балістиці.

Водночас глава держави відмовився назвати орієнтовні дати постачань.

17 листопада Зеленський прибув до Франції з візитом. Медіа писали про заплановане підписання нових угод.

Цього самого дня Зеленський та Макрон підписали документ про співпрацю в оборонній сфері.