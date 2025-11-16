Reuters: Росіяни відновили постачання нафти через Новоросійськ після українського удару

Окупанти відновили експорт через порт, що забезпечує близько 20% постачань нафти РФ

Новоросійськ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Чорноморський порт РФ Новоросійськ відновив відвантаження нафти 16 листопада після дводенної перерви, що сталась унаслідок удару українських ракет та безпілотників. Про це заявляє агенція Reuters із посиланням на два джерела у галузі та дані компанії LSEG.

Раніше, 14 листопада, порт Новоросійська і сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму тимчасово призупинили експорт нафти, еквівалентний 2,2 млн барелів на добу або 2% світового постачання. Світові ціни на нафту підскочили більш ніж на 2% через побоювання щодо постачання після атаки.

Читайте також Скільки українці "винесли" російських НПЗ і чому від цього росіяни стануть менше пити

Два співрозмовці у галузі повідомили медіа, що завантаження нафти відновилось. Згідно з даними LSEG, наразі йде відвантаження на два танкери. За інформацією Reuters, українська атака пошкодила два нафтові причали у Новоросійську.

Цей порт забезпечує близько 20% російського експорту нафти, і його тривале закриття змусило б дорогою ціною призупиняти видобуток на нафтових свердловинах у Західному Сибіру – це значно зменшило б обсяг постачань на світові ринки від Росії, другого за величиною експортера у світі, пояснює медіа.

Водночас Каспійський трубопровідний консорціум, що експортує нафту з Казахстану через термінал на Чорному морі, відновив відвантаження ще 14 листопада після короткої перерви через атаку, повідомило Reuters.