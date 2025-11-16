Reuters: Россияне возобновили поставки нефти через Новороссийск после украинского удара
Черноморский порт РФ Новороссийск возобновил отгрузку нефти 16 ноября после двухдневного перерыва, который произошел в результате удара украинских ракет и беспилотников. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли и данные компании LSEG.
Ранее, 14 ноября, порт Новороссийска и соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума временно приостановили экспорт нефти, эквивалентный 2,2 млн баррелей в сутки или 2% мировых поставок. Мировые цены на нефть подскочили более чем на 2% из-за опасений относительно поставок после атаки.
Два собеседника в отрасли сообщили медиа, что загрузка нефти возобновилась. Согласно данным LSEG, сейчас идет отгрузка на два танкера. По информации Reuters, украинская атака повредила два нефтяных причала в Новороссийске.
Этот порт обеспечивает около 20% российского экспорта нефти, и его длительное закрытие заставило бы дорогой ценой приостанавливать добычу на нефтяных скважинах в Западной Сибири – это значительно уменьшило бы объем поставок на мировые рынки от России, второго по величине экспортера в мире, объясняет медиа.
В то же время Каспийский трубопроводный консорциум, экспортирующий нефть из Казахстана через терминал на Черном море, возобновил отгрузку еще 14 ноября после короткого перерыва из-за атаки, сообщило Reuters.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на тот день Силы обороны поразили несколько объектов на территории России, в частности пункт базирования кораблей и нефтеперерабатывающий завод.
Собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что в тот день дроны спецслужбы уничтожили пусковые установки и радары систем ПВО в Новороссийске.
В ночь на 15 ноября защитники из Сил беспилотных систем поразили стратегический объект россиян – Рязанский НПЗ.
- На следующий день Силы обороны поразили НПЗ в Самарской области России и склад дронов элитного подразделения "Рубикон".
