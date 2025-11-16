Reuters: Россияне возобновили поставки нефти через Новороссийск после украинского удара

Новороссийск (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Черноморский порт РФ Новороссийск возобновил отгрузку нефти 16 ноября после двухдневного перерыва, который произошел в результате удара украинских ракет и беспилотников. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли и данные компании LSEG.

Ранее, 14 ноября, порт Новороссийска и соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума временно приостановили экспорт нефти, эквивалентный 2,2 млн баррелей в сутки или 2% мировых поставок. Мировые цены на нефть подскочили более чем на 2% из-за опасений относительно поставок после атаки.

Два собеседника в отрасли сообщили медиа, что загрузка нефти возобновилась. Согласно данным LSEG, сейчас идет отгрузка на два танкера. По информации Reuters, украинская атака повредила два нефтяных причала в Новороссийске.

Этот порт обеспечивает около 20% российского экспорта нефти, и его длительное закрытие заставило бы дорогой ценой приостанавливать добычу на нефтяных скважинах в Западной Сибири – это значительно уменьшило бы объем поставок на мировые рынки от России, второго по величине экспортера в мире, объясняет медиа.

В то же время Каспийский трубопроводный консорциум, экспортирующий нефть из Казахстана через терминал на Черном море, возобновил отгрузку еще 14 ноября после короткого перерыва из-за атаки, сообщило Reuters.