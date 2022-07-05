Астронавт NASA отреагировал на "флаги ЛДНР", развернутые россиянами на космической станции

Американский астронавт Терри Вертс отреагировал на скандал с разворачиванием на Международной космической станции разноцветных полотнищ, которые российские оккупанты называют "флагами" террористов ДНР/ЛНР. О своем возмущении таким поступком он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

4 июля космонавты РФ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули "флаги" созданных Кремлем на Донбассе террористических организаций, "поздравили" с захватом Лисичанска и Луганской области, а также выразили поддержку ползучей оккупации Донецкой области.

"Теперь Россия официально использует МКС для пропаганды своей незаконной и аморальной войны в Украине, где они каждый день убивают мирных жителей. Мы больше не можем игнорировать это", – призвал Вертс руководство NASA и союзников к действиям.

Вертс является полковником ВВС США с двумя космическими полетами на МКС (2010 и 2014-2015) за спиной.

В бытность летчиком-истребителем на F-16 принимал участие в войне против Ирака, совершил 45 боевых вылетов по подавлению ПВО.

Бывший астронавт NASA активно следит за событиями в Украине и регулярно реагирует на них у себя в Instagram. Вместо аватарки у него там украинский флаг.

Читайте также: Космические фантазии. Почему Россия уже не способна на современные исследования в космосе

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.