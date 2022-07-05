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Астронавт NASA отреагировал на "флаги ЛДНР", развернутые россиянами на космической станции

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 07:58
Астронавт NASA отреагировал на
Терри Вертс (фото - ЕРА)

Американский астронавт Терри Вертс отреагировал на скандал с разворачиванием на Международной космической станции разноцветных полотнищ, которые российские оккупанты называют "флагами" террористов ДНР/ЛНР. О своем возмущении таким поступком он написал в Twitter.

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4 июля космонавты РФ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули "флаги" созданных Кремлем на Донбассе террористических организаций, "поздравили" с захватом Лисичанска и Луганской области, а также выразили поддержку ползучей оккупации Донецкой области.

"Теперь Россия официально использует МКС для пропаганды своей незаконной и аморальной войны в Украине, где они каждый день убивают мирных жителей. Мы больше не можем игнорировать это", – призвал Вертс руководство NASA и союзников к действиям.

  • Вертс является полковником ВВС США с двумя космическими полетами на МКС (2010 и 2014-2015) за спиной.
  • В бытность летчиком-истребителем на F-16 принимал участие в войне против Ирака, совершил 45 боевых вылетов по подавлению ПВО.
  • Бывший астронавт NASA активно следит за событиями в Украине и регулярно реагирует на них у себя в Instagram. Вместо аватарки у него там украинский флаг.

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Евгений Пилипенко
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