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Австралийский суперкомпьютер показал подробное изображение остатка сверхновой G261.9+5.5за

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 08:28
Австралийский суперкомпьютер показал подробное изображение остатка сверхновой G261.9+5.5за - Фото
Иллюстрация: NASA

Австралийские астрономы и инженеры показали ранние возможности первой очереди новейшего суперкомпьютера Setonix в Исследовательском центре Поуси на примере обработки данных с радиотелескопа ASKAP: система "нарисовала" по ним очень подробное изображение остатка сверхновой.

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Визуализация получена путем объединения данных, собранных на сотнях различных радиочастот.

Одно из ранних изображений  G261.9+5.5:

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Высокие скорости передачи данных и огромные объемы данных с радиотелескопов нового поколения требуют высокопроизводительного софта и мощностей суперкомпьютеров. ASKAP состоит из 36 параболических антенн, работающих вместе как один громадный телескоп. Объектом управляет Национальное научное агентство Австралии (CSIRO).

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"Захватывающим результатом этого эксперимента стало фантастическое изображение космического объекта, известного как остаток сверхновой G261.9+5.5", – радуются ученые.

Этому объекту, по оценкам, более 1 млн лет, он находится на расстоянии 10 000 – 15 000 световых лет от нас. Это остаток мощного взрыва умирающей звезды.

Изображение G261.9+5.5 после обработки Setonix: 

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Выброшенный взрывом материал несется в окружающую межзвездную среду, вытесняя газ, пыль и любой другой материал на своем пути: эта материя "уплотняется" и нагревается, что и видят затем в различных волновых диапазонах астрономы.

Ударная волна также влияет на межзвездные магнитные поля, "сжимая" их. Выбросы на изображении G261.9+5.5 исходят от высокоэнергетических электронов, захваченных этими полями.

Евгений Пилипенко
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технологии космос исследование астрономия звезда телескоп сверхновая Setonix G261.9+5.5
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