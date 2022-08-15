Австралийский суперкомпьютер показал подробное изображение остатка сверхновой G261.9+5.5за
Австралийские астрономы и инженеры показали ранние возможности первой очереди новейшего суперкомпьютера Setonix в Исследовательском центре Поуси на примере обработки данных с радиотелескопа ASKAP: система "нарисовала" по ним очень подробное изображение остатка сверхновой.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Визуализация получена путем объединения данных, собранных на сотнях различных радиочастот.
Одно из ранних изображений G261.9+5.5:
Высокие скорости передачи данных и огромные объемы данных с радиотелескопов нового поколения требуют высокопроизводительного софта и мощностей суперкомпьютеров. ASKAP состоит из 36 параболических антенн, работающих вместе как один громадный телескоп. Объектом управляет Национальное научное агентство Австралии (CSIRO).
Читайте также: Американские ученые все еще надеются найти жизнь на Марсе, но это будут мертвые микробы
"Захватывающим результатом этого эксперимента стало фантастическое изображение космического объекта, известного как остаток сверхновой G261.9+5.5", – радуются ученые.
Этому объекту, по оценкам, более 1 млн лет, он находится на расстоянии 10 000 – 15 000 световых лет от нас. Это остаток мощного взрыва умирающей звезды.
Изображение G261.9+5.5 после обработки Setonix:
Выброшенный взрывом материал несется в окружающую межзвездную среду, вытесняя газ, пыль и любой другой материал на своем пути: эта материя "уплотняется" и нагревается, что и видят затем в различных волновых диапазонах астрономы.
Ударная волна также влияет на межзвездные магнитные поля, "сжимая" их. Выбросы на изображении G261.9+5.5 исходят от высокоэнергетических электронов, захваченных этими полями.
- Услышьте, как ваш голос звучал бы на Марсе.
- NASA показало полноразмерный макет первой ракеты, которая будет стартовать с Марса.
- "Казачок" уже никуда не летит, потому что Европа выбросила Россию из программы исследования Марса.
Комментарии