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Закончен анализ проб с астероида Рюгу – это гость издалека. Что еще выяснилось

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 06:19
Закончен анализ проб с астероида Рюгу – это гость издалека. Что еще выяснилось - Фото
На поверхности Рюгу (фото — Hayabusa2)

Состав микрочастиц, взятых зондом Hayabusa2 на поверхности околоземного астероида Рюгу в 300 млн км от Земли, позволяет предположить, что они образовались на периферии Солнечной системы. Об этом пишут японские исследователи в журнале Nature Astronomy.

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Материалы на Земле претерпевают постоянные изменения из-за геологических процессов, которые действуют миллиарды лет; из-за этого большая часть информации о ее первоначальном составе утеряна. Между тем астероиды хранят самые ранние свидетельства того, как и когда сформировалась наша Солнечная система.

Фрагменты их попадают на Землю в виде метеоритов – их изучают, чтобы расшифровать 4,6-миллиардную историю Солнечной системы. Но есть проблема: при входе в атмосферу состав метеоритов изменяется при взаимодействии с ней, и любые задержки в сборе образцов приводят к дальнейшим изменениям.

Собирая образцы непосредственно с астероида и доставляя их на Землю "чистыми", миссия JAXA Hayabusa2 дала возможность впервые изучить "сырые" образцы и пролить свет на историю формирования ранней Солнечной системы, происхождение воды и эволюцию органических веществ, которые, вероятно, стали первыми строительными блоками для жизни на Земле.

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Зонд отобрал пробы дважды из разных мест, и капсула с образцами была доставлена 6 декабря 2020 года в Австралию. В ней нашли около 5,4 грамма темно-черных частиц.

"Мы пришли к выводу, что астероид Рюгу состоит из материала, который соответствует среднему содержанию элементов в нашей Солнечной системе. Минеральные комплексы в частицах согласуются с тем, что они образовались в присутствии воды, что позволяет предположить, что лед (вода) существовал на материнском теле Рюгу в прошлом и что минералы образовались в результате реакции между водой (жидкостью) и исходными минералами", – пишут исследователи в выводах.

Также выяснилось, что материал обогащен более тяжелыми изотопами по сравнению с составом на Земле и в метеоритах, и это распределение изотопов имеет некоторое сходство с межпланетными пылевыми частицами.

"Материал, из которого образовался Рюгу, возник во внешней части Солнечной системы, и, хотя он претерпел значительные водные изменения на своем родительском астероиде, он никогда не подвергался значительному нагреву и поэтому сохраняет свои примитивные характеристики", – подчеркнули авторы.

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"В сложной микроструктуре с крупнозернистыми филлосиликатами обнаружена углеродсодержащая органика. Такая ассоциация не наблюдалась ни в одном исследовании метеоритов и могла быть уникальной для астероида Рюгу", – пишут авторы.

Эта первая в своем роде находка – прямое доказательство взаимодействия воды, минералов и органических веществ на астероиде. Такие алифатические богатые углеродом органические вещества разлагаются при температуре выше 30°C, то есть, Рюгу не нагревался выше этой температуры.

Результаты анализа, отмечают ученые, позволяют предположить, что эти минералы "могли служить одним из потенциальных источников воды и органики на ранней Земле".

Евгений Пилипенко
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