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Bayraktar снова в действии. Уничтожена российская система РЭБ в Киевской области – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 07:20
Фото - скриншот видео Залужного
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Украинские операторы Bayraktar TB2 уничтожили систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оккупантов в Киевской области. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Наши операторы Bayraktar TB2 мастерски "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", – написал он.

11 марта на киевском направлении Воздушные силы ВСУ с помощью Bayraktar уничтожили вражеский пункт управления.

Юрий Смирнов
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Валерий Залужный Bayraktar TB2
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