Украинские операторы Bayraktar TB2 уничтожили систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оккупантов в Киевской области. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Наши операторы Bayraktar TB2 мастерски "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", – написал он.
11 марта на киевском направлении Воздушные силы ВСУ с помощью Bayraktar уничтожили вражеский пункт управления.
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