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Украинский Bayraktar TB-2 выдержал атаку российского истребителя – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 19:26
Фото - скриншот с видео
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Проект Ukraine Weapons Tracker опубликовал в Twitter видео с бортовой камеры дрона Bayraktar TB-2, на котором зафиксирована неудачная попытка атаки со стороны российского истребителя. 

"Все слышали о недавнем инциденте с MQ-9, но мы получили недавнее видео, на котором российский истребитель безуспешно пытается сбить гораздо более легкий Bayraktar TB-2 над Черным морем у побережья Крыма, используя аналогичный метод реактивной струи", – сказано в комментарии к видео.

  • 14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.
  • 15 марта генерал ВС США Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина до 1,5 км, что затрудняет усилия по поиску обломков.
  • 16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.

Смотрите также: Атака Су-27 России на MQ-9 Reaper – Пентагон показал видео сброса топлива и удара по дрону

Сергій Бережний
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