Проект Ukraine Weapons Tracker опубликовал в Twitter видео с бортовой камеры дрона Bayraktar TB-2, на котором зафиксирована неудачная попытка атаки со стороны российского истребителя.

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"Все слышали о недавнем инциденте с MQ-9, но мы получили недавнее видео, на котором российский истребитель безуспешно пытается сбить гораздо более легкий Bayraktar TB-2 над Черным морем у побережья Крыма, используя аналогичный метод реактивной струи", – сказано в комментарии к видео.

14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.

15 марта генерал ВС США Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина до 1,5 км, что затрудняет усилия по поиску обломков.

16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.

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Сергій Бережний

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