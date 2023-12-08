БПЛА Bayraktar прошел испытание стрельбой сверхзвуковой ракетой – видео, карта
Боевой БПЛА Bayraktar AKINCI успешно прошел испытания по стрельбе сверхзвуковой ракетой UHA-122, поразив цель на расстоянии 55 км. Об этом сообщила пресс-служба компании Baykar в соцсети Х (бывший Twitter).
"Akıncı успешно прошел испытание сверхзвуковой стрельбы ракетой UHA-122 на дальности 55 км", – сообщили в компании.
Дроны Bayraktar TB2 сыграли большую роль в отражении Украиной полномасштабной российской агрессии в начале 2022 года.
Впрочем, офицер Главного управления разведки Владимир Валюх заявил, что беспилотники Bayraktar TB2 утратили свою прежнюю эффективность на фронте и почти не используются, поскольку россияне улучшили работу своих систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
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Компания-производитель сообщила, что стрельбы производились в провинции Синоп черноморского региона Турции.
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