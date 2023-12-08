Боевой БПЛА Bayraktar AKINCI успешно прошел испытания по стрельбе сверхзвуковой ракетой UHA-122, поразив цель на расстоянии 55 км. Об этом сообщила пресс-служба компании Baykar в соцсети Х (бывший Twitter).

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"Akıncı успешно прошел испытание сверхзвуковой стрельбы ракетой UHA-122 на дальности 55 км", – сообщили в компании.

Дроны Bayraktar TB2 сыграли большую роль в отражении Украиной полномасштабной российской агрессии в начале 2022 года.

Впрочем, офицер Главного управления разведки Владимир Валюх заявил, что беспилотники Bayraktar TB2 утратили свою прежнюю эффективность на фронте и почти не используются, поскольку россияне улучшили работу своих систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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Компания-производитель сообщила, что стрельбы производились в провинции Синоп черноморского региона Турции.

СПРАВКА. Bayraktar AKINCI – тяжелый ударный беспилотник турецкого производства. Беспилотник оборудован украинскими двигателями АИ-450С, работы над ним начались в 2018 году. Два двигателя украинского производства обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыла 20 метров, заявленная продолжительность полета – до 24 часов.