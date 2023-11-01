Офіцер ГУР: Ефективність Bayraktar зменшилася, оскільки Росія покращила свої ППО та РЕБ

Офіцер Головного управління розвідки Володимир Валюх в інтерв'ю Defense News заявив, що безпілотники турецького виробництва Bayraktar TB2 втратили свою колишню ефективність на фронті та майже не використовуються, оскільки росіяни покращили роботу своїх систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

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Видання, що спеціалізується на військовій тематиці, пише, що на відміну від початку повномасштабної війни, коли Bayraktar був "зіркою" інформаційного поля, у 2023 році про цей безпілотник майже нічого не чути.

Головна причина в тому, що росіяни покращили роботу своїх систем ППО та РЕБ на окупованих територіях, стверджують співрозмовники видання з-поміж українських військових.

Останній політ Bayraktar, який зафіксував офіцер ГУР, тривав лише 30 хвилин ― до того ж дрон розрахований на понад добу самостійного польоту.

За словами Валюха, наближатися до позицій окупантів безпілотнику тепер небезпечно.

Втім, якщо немає відео з Bayraktar, це не означає, що їх припинили використовувати, пишуть журналісти.

За статистикою, яку має Defense News, дрони досі часто вилітають на завдання ― однак вони переважно діють як розвідники.

Цього літа канадська компанія L3Harris Wescam оснастила всі дрони, що є в ЗСУ, знімальним обладнанням нового стандарту. Тепер TB2 здатні передавати чіткішу картинку й працювати на більшій висоті.

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