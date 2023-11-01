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Офіцер ГУР: Ефективність Bayraktar зменшилася, оскільки Росія покращила свої ППО та РЕБ

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 15:57
Офіцер ГУР: Ефективність Bayraktar зменшилася, оскільки Росія покращила свої ППО та РЕБ - Фото
Bayraktar ТВ2 (Фото: Bayrak Makina)

Офіцер Головного управління розвідки Володимир Валюх в інтерв'ю Defense News заявив, що безпілотники турецького виробництва Bayraktar TB2 втратили свою колишню ефективність на фронті та майже не використовуються, оскільки росіяни покращили роботу своїх систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Видання, що спеціалізується на військовій тематиці, пише, що на відміну від початку повномасштабної війни, коли Bayraktar був "зіркою" інформаційного поля, у 2023 році про цей безпілотник майже нічого не чути.

Головна причина в тому, що росіяни покращили роботу своїх систем ППО та РЕБ на окупованих територіях, стверджують співрозмовники видання з-поміж українських військових.

Останній політ Bayraktar, який зафіксував офіцер ГУР, тривав лише 30 хвилин ― до того ж дрон розрахований на понад добу самостійного польоту.

За словами Валюха, наближатися до позицій окупантів безпілотнику тепер небезпечно.

Втім, якщо немає відео з Bayraktar, це не означає, що їх припинили використовувати, пишуть журналісти.

За статистикою, яку має Defense News, дрони досі часто вилітають на завдання ― однак вони переважно діють як розвідники.

Цього літа канадська компанія L3Harris Wescam оснастила всі дрони, що є в ЗСУ, знімальним обладнанням нового стандарту. Тепер TB2 здатні передавати чіткішу картинку й працювати на більшій висоті.

Дивіться також: Новітній дрон Bayraktar TB3 вперше показали у русі на аеродромі — відео

Мілана Головань
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війнаBayraktar TB2володимир валюх
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