Столтенберг: Западные союзники собираются передать Украине миллион дронов в 2024 году

Кроме того, 20 союзников по НАТО согласились создать коалицию по разминированию

Йенс Столтенберг (скриншот)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе, что западные союзники в течение 2024 года планируют доставить Украине миллион беспилотников.

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"Группа союзников собирается объединить усилия и передать Украине миллион беспилотников, 20 союзников по НАТО также согласились создать коалицию по разминированию. Все это поможет сохранить жизнь украинцев", – сказал он.

Кроме того, генсек Североатлантического альянса выразил надежду, что Конгресс США примет законопроект с военной помощью для Украины как можно скорее.

Вспоминая слова 45-го президента США Дональда Трампа (он заявил, что "будет поощрять" Россию делать "все, что она захочет", с членами НАТО, нарушающими обязательства по выделению 2% своего ВВП на оборонные расходы. – Ред.), Столтенберг сказал, что все больше стран-членов Альянса увеличивают расходы на оборону.

Турецкая компания Baykar начала строительство под Киевом завода, на котором будут работать около 500 человек и где планируют производить по 120 беспилотников модели Bayraktar TB2 или TB3 ежегодно.

19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Министр Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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