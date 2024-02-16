Офицер ВСУ: FPV-дронами не выиграть войну. Геймченджером будет развитие разных видов БпЛА

Андрей Онистрат говорит, что FPV-дронов много, поскольку они стоят $300 за штуку. В то же время крупный беспилотник обходится в около $1 млн

Андрей Онистрат (Фото: Назарий Мазилюк, Украинская правда)

Офицер Вооруженных Сил Украины, "спецагент" Армии дронов Андрей Онистрат считает, что FPV-дронами войну невозможно выиграть. В интервью LIGA.net он заявил, что "геймчейнджером" является развитие различных видов беспилотных систем в Украине.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Все думают, что FPV-дронами мы выиграем войну. Это не так. FPV-дронами мы можем выполнить определенные задачи, но выигрываем мы благодаря развитию разных видов беспилотных систем. Все они в своей совокупности и являются геймчейнджером", – сказал Онистрат.

По его словам, FPV-дронов много, поскольку они стоят $300 за штуку. В то же время большой беспилотник обойдется в около $1 млн.

"Это не безделушка. Работа одного большого дрона – это пораженные блиндажи врага, это пораженная тяжелая техника. Каждый, кто работает с большими дронами, показывает замечательную картинку <...> Чтобы с помощью FPV разбить полностью танк, нужно десять FPV, и чтобы это были точные попадания", – объяснил офицер.

Он добавил, что у FPV-дронов также есть свои особенности: например, в сложности управления и количестве людей, управляющих БпЛА.

"Например, Vampire сопровождают два-три человека, а FPV – четверо-семеро. Между прочим, зарплата одного человека на фронте – 120 000 грн. Это не копейки", – резюмировал он.

19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Министр Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов считает, что используемые на фронте беспилотники не принесут решающего преимущества ни Украине, ни России.

Читайте полное интервью Формула победы. Как вчерашний банкир Андрей Онистрат строит Армию дронов