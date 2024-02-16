В НАТО пообещали миллион дронов для Украины. Камышин: Закупите у украинских производителей

Фото: Александр Камышин/Telegram

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин предложил западным союзникам из НАТО закупить миллион дронов для Украины у украинских производителей. Так он отреагировал на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, пообещавшего миллион беспилотников для ВСУ в течение 2024 года.

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"Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности от имени всей украинской оборонки призвал НАТО закупить этот миллион дронов у украинских производителей. Способности есть, технологии есть, инженеры есть", – написал Камышин.

Он отметил, что украинский оборонпром способен производить "как дешевые FPV-дроны, так и летящие на более чем 1000 км, а еще наземные и морские".

"Боевые и эвакуационные, разведывательные и ударные. Эффективность наших дронов доказана на фронте, а их стоимость максимально конкурентна. Заказать миллион дронов в Украине – лучший способ сделать больше россиян хорошими", – резюмировал министр.

Вчера Столтенберг заявил, что группа союзников собирается объединить усилия и передать Украине миллион беспилотников. Еще 20 союзников по НАТО также согласились создать коалицию по разминированию.

19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов считает, что используемые на фронте беспилотники не принесут решающего преимущества ни Украине, ни России.

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