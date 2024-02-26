Боррель предлагает создать в Евросоюзе фонд для Украины по разработке дронов и ИИ

Дипломат убежден, что сейчас необходимо развивать технологии, основанные на другом типе ведения войны

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель собирается предложить странам-членам блока создать фонд помощи для Украины по разработке дронов и искусственного интеллекта. Об этом он заявил в интервью El Diario.

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"Я собираюсь предложить государствам-членам фонд для помощи Украине в разработке новых инструментов этой войны: беспилотников и искусственного интеллекта", – сказал Боррель.

По его словам, война будет решаться преимущественно на средства систем связи и наведения.

"Это небольшие беспилотники, дальность полета которых составляет 20 километров, они несут двухкилограммовый заряд взрывчатки, стоят очень мало и больше не нужны, чтобы уничтожить танк", – отметил Боррель.

Дипломат убежден, что благодаря беспилотникам на фронте теперь "все на виду".

"Благодаря им на линии фронта теперь видно все. Танки используются как статическая артиллерия, они не выходят на открытую местность. Либо на них падает беспилотник или под ними мина. Все видно на поле боя", – заявил он.

Боррель заметил, что сейчас необходимо развивать технологии, основанные на другом типе ведения войны.

"В условиях массированных атак на небольшие дроны, такие как рой ос, альтернативой защиты является глушение системы связи. Если вы можете контролировать спектр, беспилотник бесполезен. Мы должны иметь на вооружении классические боеприпасы и поддерживать их в современных аспектах ведения войны, таких как искусственный интеллект. Вы должны развивать технологии, основанные на другом типе войны. И они это делают, пока с большим мастерством, но им нужно больше", – резюмировал он.

Начальник ГУР МО Буданов считает, что используемые на фронте беспилотники не принесут решающего преимущества ни Украине, ни России.

20 февраля 2024 года заместитель главкома ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что отдельные операторы в некоторых украинских подразделениях уже тестируют беспилотники с функцией искусственного интеллекта, однако эта технология остается сложной в реализации операций на фронте.

Глава фракции СН Арахамия уточнил, что десятки украинских компаний занимаются разработкой собственных дронов с искусственным интеллектом.

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