Арахамія: Десятки українських компаній розробляють дрони з ШІ. Росіяни також

Українські ІТ-стартапи активно працюють над розробкою нових безпілотників з ШІ, які будуть невразливі до засобів РЕБ

Давид Арахамія (Фото: ОП)

Десятки українських компаній займаються розробкою власних дронів зі штучним інтелектом. Про це в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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За його словами, зараз українські ІТ-стартапи активно працюють над розробкою нових безпілотників з ШІ, які будуть невразливі до засобів РЕБ.

Мінцифри курує десятки компаній, які працюють над цим питанням. Водночас, зазначає Арахамія, у росіян вже є "дещо подібне".

"У нас 21 стартап, вони зараз напрацьовують рішення зі створення дронів зі штучним інтелектом <...> Він підлітає до зони впливу РЕБ, потім ідентифікує, що це може бути за ціль. Далі йому не потрібен зв'язок. Тобто РЕБ – не РЕБ, він сам вже досягає цілі", – розповів він.

На думку депутата, через пів року такі безпілотники стануть стандартом для української армії. Оскільки росіяни теж тестують такі безпілотники, найімовірніше, в них вони теж будуть на озброєнні.

Відповідаючи на запитання, як такі дрони можуть змінити хід війни, Арахамія сказав: "Ніхто не знає. У росіян це в тестуванні, у нас це в тестуванні".

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

Начальник ГУР МО Буданов вважає, що безпілотники, які використовуються на фронті, не принесуть вирішальної переваги ані Україні, ані Росії.

16 лютого міністр із питань стратегічних галузей промисловості Камишін запропонував західним союзникам із НАТО закупити мільйон дронів для України в українських виробників. Так він відреагував на заяву генсека НАТО Столтенберга, який пообіцяв мільйон безпілотників для ЗСУ протягом 2024 року.

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