Арахамія: Десятки українських компаній розробляють дрони з ШІ. Росіяни також
Десятки українських компаній займаються розробкою власних дронів зі штучним інтелектом. Про це в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
За його словами, зараз українські ІТ-стартапи активно працюють над розробкою нових безпілотників з ШІ, які будуть невразливі до засобів РЕБ.
Мінцифри курує десятки компаній, які працюють над цим питанням. Водночас, зазначає Арахамія, у росіян вже є "дещо подібне".
"У нас 21 стартап, вони зараз напрацьовують рішення зі створення дронів зі штучним інтелектом <...> Він підлітає до зони впливу РЕБ, потім ідентифікує, що це може бути за ціль. Далі йому не потрібен зв'язок. Тобто РЕБ – не РЕБ, він сам вже досягає цілі", – розповів він.
На думку депутата, через пів року такі безпілотники стануть стандартом для української армії. Оскільки росіяни теж тестують такі безпілотники, найімовірніше, в них вони теж будуть на озброєнні.
Відповідаючи на запитання, як такі дрони можуть змінити хід війни, Арахамія сказав: "Ніхто не знає. У росіян це в тестуванні, у нас це в тестуванні".
- У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.
- Начальник ГУР МО Буданов вважає, що безпілотники, які використовуються на фронті, не принесуть вирішальної переваги ані Україні, ані Росії.
- 16 лютого міністр із питань стратегічних галузей промисловості Камишін запропонував західним союзникам із НАТО закупити мільйон дронів для України в українських виробників. Так він відреагував на заяву генсека НАТО Столтенберга, який пообіцяв мільйон безпілотників для ЗСУ протягом 2024 року.
Читайте також: Окремі підрозділи тестують дрони зі штучним інтелектом, але це дуже складний процес – ЗСУ