Арахамия: Десятки украинских компаний разрабатывают дроны с ИИ. Россияне тоже

Украинские IТ-стартапы активно работают над разработкой новых беспилотников с ИИ, которые будут неуязвимы к средствам РЭБ

Давид Арахамия (Фото: ОП)

Десятки украинских компаний занимаются разработкой собственных дронов с искусственным интеллектом. Об этом в интервью телеведущей Наталье Мосейчук заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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По его словам, сейчас украинские IТ-стартапы активно работают над разработкой новых беспилотников с ИИ, которые будут неуязвимы к средствам РЭБ.

Минцифры курирует десятки компаний, работающих над этим вопросом. В то же время, отмечает Арахамия, у россиян уже есть "нечто подобное".

"У нас 21 стартап, они сейчас нарабатывают решения по созданию дронов с искусственным интеллектом <...> Он подлетает к зоне влияния РЭБ, затем идентифицирует, что это может быть за цель. Дальше ему не нужна связь. То есть РЭБ – не РЭБ, он сам уже достигает цели", – рассказал он.

По мнению депутата, через полгода такие беспилотники станут стандартом украинской армии. Поскольку россияне тоже тестируют такие беспилотники, скорее всего, они тоже будут на вооружении.

Отвечая на вопрос, как такие дроны могут изменить ход войны, Арахамия сказал: "Никто не знает. У россиян это в тестировании, у нас это в тестировании".

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

Начальник ГУР МО Буданов считает, что используемые на фронте беспилотники не принесут решающего преимущества ни Украине, ни России.

16 февраля министр по стратегическим отраслям промышленности Камышин предложил западным союзникам из НАТО закупить миллион дронов для Украины у украинских производителей. Так он отреагировал на заявление генсека НАТО Столтенберга, пообещавшего миллион беспилотников для ВСУ в течение 2024 года.

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