Z-каналы разогнали "поражение" кораблей ВСУ в Николаеве. На самом деле били по алкоголю

Фото: Виталий Ким/Telegram

Российская военная пропаганда утверждает, что во время дроновой атаки на Николаев поразила 15 сентября украинские десантные корабли. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат возразили.

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Утром 19 сентября Ким опубликовал фото с последствиями той атаки: на нем видна гора бутылок после попадания по продовольственным складам.

"Да, по версии российских пропагандистов, выглядят "десантные катера ВСУ, уничтоженные в результате атаки шахедов". Ну ок. Пусть так и будет", – написал глава Николаевской ОВА.

Игнат сообщил, что 18 сентября на вражеских ресурсах появилось видео, на котором показано поражение продовольственных складов Николаевской области 15 сентября.

В то утро Воздушные силы подтвердили, что уничтожили 10 из 14 ударных беспилотников. Однако российские пропагандисты использовали инфографику с 16 сентября, где речь шла о сбитии 53 ударных БпЛА и прикрепили к ней видео с поражениями складов в Николаеве.

"Но и это еще не все – в тот день [15-го] на наших складах оккупанты уничтожили партию алкоголя", – добавил экс-спикер ПС.

В ночь на 15 сентября на Николаевщине Силы обороны сбили три российских дрона-камикадзе типа Shahed – в результате падения обломков повреждения гражданского предприятия, возник пожар на складах.

Россияне дважды били по Харькову вечером 14 и ночью 15 сентября – был пожар в учебном заведении, поврежден остекление в поликлинике.

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