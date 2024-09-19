Z-канали розігнали "ураження" кораблів ЗСУ у Миколаєві. Насправді били по алкоголю – фото

Фото: Віталій Кім/Telegram

Російська воєнна пропаганда стверджує, що під час дронової атаки на Миколаїв 15 вересня уразила українські десантні кораблі. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заперечили.

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Вранці 19 вересня Кім опублікував фото з наслідками тієї атаки: на ньому видно гору пляшок після влучання по продовольчих складах.

"Так, за версією російських пропагандистів, виглядають "десантні катери ЗСУ, знищені в результаті атаки шахедів". Ну ок. Хай так і буде", – написав очільник Миколаївської ОВА.

Ігнат повідомив, що 18 вересня на ворожих ресурсах з'явилося відео, на якому показано ураження продовольчих складів на Миколаївщині 15 вересня.

Того ранку Повітряні сили підтвердили, що знищили 10 з 14 ударних безпілотників. Проте російські пропагандисти використали інфографіку з 16 вересня, де йшлося про збиття 53 ударних БпЛА, і прикріпили до неї відео з ураженнями складів у Миколаєві.

"Але і це ще не все – того дня [15-го] на наших складах окупанти знищили партію алкоголю", – додав колишній речник ПС.

У ніч проти 15 вересня на Миколаївщині Сили оборони збили три російські дрони-камікадзе типу Shahed – унаслідок падіння уламків є пошкодження цивільного підприємства, виникла пожежа на складах.

Росіяни двічі били по Харкову ввечері 14 та вночі 15 вересня – була пожежа у навчальному закладі, пошкоджено скління в поліклініці.

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