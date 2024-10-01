"300 кг взрывчатки". На Николаевщине взорвали остатки российской ракеты – видео, фото
В Николаевской области взрывотехники Национальной полиции уничтожили боевую часть российской крылатой ракеты с 300 килограммами взрывчатки. Соответствующие фото и видео опубликовала полиция области.
Ракету Х-59 бойцы противовоздушной обороны сбили при отражении одной из российских атак – и вскоре жители одного из населенных пунктов области обнаружили ее в поле.
Специалисты прибыли на место происшествия и установили, что боевая часть крылатой ракеты не сдетонировала: при падении она развалилась на фрагменты и не взорвалась, объясняет Нацпол.
В конце концов взрывотехники осмотрели фрагменты ракеты и в специально обустроенном месте взорвали боевую часть – момент взрыва на видео в начале новости.
Правоохранители призывают в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов не трогать их, а сразу звонить в полицию по номеру 102 или спасателям за 101.
- Х-59 "Овод" – это советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия до 45 км. Стоимость Х-59 составляет несколько сот тысяч долларов.
- В сентябре водолазы-саперы изъяли из реки Днепр часть российского дрона-камикадзе типа Shahed.