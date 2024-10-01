В Николаевской области взрывотехники Национальной полиции уничтожили боевую часть российской крылатой ракеты с 300 килограммами взрывчатки. Соответствующие фото и видео опубликовала полиция области.

Ракету Х-59 бойцы противовоздушной обороны сбили при отражении одной из российских атак – и вскоре жители одного из населенных пунктов области обнаружили ее в поле.

Специалисты прибыли на место происшествия и установили, что боевая часть крылатой ракеты не сдетонировала: при падении она развалилась на фрагменты и не взорвалась, объясняет Нацпол.

В конце концов взрывотехники осмотрели фрагменты ракеты и в специально обустроенном месте взорвали боевую часть – момент взрыва на видео в начале новости.

Правоохранители призывают в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов не трогать их, а сразу звонить в полицию по номеру 102 или спасателям за 101.

Фото: Полиция Николаевской области

Фото: Полиция Николаевской области

Фото: Полиция Николаевской области