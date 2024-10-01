"300 кг вибухівки". На Миколаївщині підірвали залишки російської ракети – відео, фото
На Миколаївщині вибухотехніки Національної поліції знищили бойову частину російської крилатої ракети з 300 кілограмами вибухівки. Відповідні фото та відео опублікувала поліція області.
Ракету Х-59 бійці протиповітряної оборони збили під час відбиття однієї з російських атак – і невдовзі жителі одного з населених пунктів області виявили її у полі.
Фахівці прибули на місце події й встановили, що бойова частина крилатої ракети не здетонувала: під час падіння вона розвалилася на фрагменти та не вибухнула, пояснює Нацпол.
Врешті-решт вибухотехніки оглянули фрагменти ракети й у спеціально облаштованому місці підірвали бойову частину – момент вибуху у відео на початку новини.
Правоохоронці закликають у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів не чіпати їх, а одразу телефонувати до поліції за номером 102 або до рятувальників за 101.
- Х-59 "Овод" – це радянська та російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії, до 45 км. Вартість Х-59 становить кілька сотень тисяч доларів.
- У вересні водолази-сапери вилучили з річки Дніпро частину російського дрона-камікадзе типу Shahed.