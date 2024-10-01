На Миколаївщині вибухотехніки Національної поліції знищили бойову частину російської крилатої ракети з 300 кілограмами вибухівки. Відповідні фото та відео опублікувала поліція області.

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Ракету Х-59 бійці протиповітряної оборони збили під час відбиття однієї з російських атак – і невдовзі жителі одного з населених пунктів області виявили її у полі.

Фахівці прибули на місце події й встановили, що бойова частина крилатої ракети не здетонувала: під час падіння вона розвалилася на фрагменти та не вибухнула, пояснює Нацпол.

Врешті-решт вибухотехніки оглянули фрагменти ракети й у спеціально облаштованому місці підірвали бойову частину – момент вибуху у відео на початку новини.

Правоохоронці закликають у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів не чіпати їх, а одразу телефонувати до поліції за номером 102 або до рятувальників за 101.

Фото: Поліція Миколаївської області

Фото: Поліція Миколаївської області

Фото: Поліція Миколаївської області