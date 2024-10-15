У Миколаєві лунали вибухи. Понад десяток постраждалих, є жертва – фото

Палає ринок у Миколаєві (Фото: ДСНС)

У ніч на 15 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи. Внаслідок атаки загинула одна людина і ще понад десяток осіб постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Вибухи у місті пролунали близько 2:30, а повітряну тривогу оголосили вже після. У Повітряних силах попереджали, що є загроза балістики з півдня і що на Миколаїв йде швидкісна ціль.

Як повідомляє наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванек, попередньо Миколаїв могли атакувати ракетами С-300, один з ударів припав по житловому будинку, на місці сталася пожежа. Стверджується, що двоє постраждалих можуть бути у стані середньої тяжкості та тяжкому стані.

ДОПОВНЕНО О 07:30. Кім підтвердив, що ворог, за попередньою інформацією, атакував місто ракетами типу С-300. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникло кілька пожеж, рятувальники їх ліквідовують. Поранено 16 осіб, з яких трьом допомогли амбулаторно.

Журналіст LIGA.net в обласному центрі повідомляє, що було чути близько семи вибухів у різних районах. У квартирах, поряд з якими сталися вибухи, ударною хвилею повибивало шибки та двері.

Суспільне Миколаїв опублікувало фото наслідків удару по місту. Зокрема, знищено ринок "Корабельний" в одноіменному районі міста.

ДОПОВНЕНО О 08.12. У ДСНС повідомили, що загибла – це жінка, в неї влучили уламки боєприпасів. Пожежі на площах 30 та 400 кв. м вже ліквідовані, а також рятувальники і далі гасять ресторанний комплекс на площі 1400 кв.м. Також рятувальники показали наслідки удару по місту.