Вночі Росія запустила 80 дронів, а по Дніпропетровщині вгатила "Іскандером"

"Іскандер" (Фото: Міноборони РФ)

В ніч проти 4 листопада Росія запустила по Україні 80 безпілотників, а Дніпропетровщину окупанти атакували з Ростовської області балістичною ракетою "Іскандер-М". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що ракетою було атаковано Дніпровський район. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечено інфраструктуру, але минулося без постраждалих.

"Шахеди" і БпЛА невстановленого типу РФ запускала з районів Брянська, Курська і Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 50 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

У Києві уламки збитих безпілотників впали в Оболонському та Деснянському районах.