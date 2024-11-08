Пропагандист заявив, що масованих атак по Україні вже не буде. В Центрі при РНБО відповіли

У РНБО заявили, що ворог накопичує ракети, що може свідчити про його підготовку до атаки

Наслідки атаки по Запоріжжю (Фото: ДСНС України)

Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

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"Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовими до цього", – написав Коваленко.

Так він прокоментував заяву російського пропагандиста про те, що нібито масованих атак Росії по Україні більше не буде. За словами автора Z-каналу в Telegram, до цієї стратегії РФ "повернеться" у двох випадках: як "останній аргумент", якщо Україна зробить щось "геть таке", і в разі, якщо українська сторона не захоче "сідати за стіл переговорів".

За словами пропагандиста, стратегічній авіації РФ нібито сказали "видихнути та розслабитися". Однак Коваленко закликав не вірити пропаганді Кремля.

"Менше вірте російським пропагандистам. У пості "паркера" закладений ультиматум", – відреагував Коваленко.

Ввечері 7 листопада Росія атакувала Одесу та область дронами. Відомо про одну загиблу людину і дев'ятьох поранених.

У ніч проти 8 листопада РФ скинула на Харків КАБи. Пошкоджено багатоповерхівку, кількість поранених перевалила за 20 осіб.

Вранці ворог запустив ракету в бік Києва та області. В регіоні чотири людини постраждали, пошкоджено будинки та автомобілі.

Також стало відомо, що вдвічі зросла кількість жертв в результаті удару по Запоріжжі. Загинули вісім осіб, ще 50 отримали поранення.