Россия ударила баллистикой по многоэтажке в Кривом Роге – фото

По словам мэра города, некоторые пострадавшие уже госпитализированы, продолжается аварийно-спасательная операция

Разрушенный дом в Кривом Роге (Фото: ГСЧС Украины)

Российская армия ударила по Кривому Рогу – повреждена многоэтажка, есть раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В 10:19 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности, тогда же в городе раздался взрыв. В одном из районов города поднялся столб дыма.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, произошло прямое попадание баллистики в здание.

Глава ОВА Лысак отметил, что в доме разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

Под завалами могут быть еще люди. Известно о четырех пострадавших, один человек госпитализирован.

ДОПОЛНЕНО В 11:19. По данным Лысака, среди пострадавших двое детей: 10-летней девочке оказали помощь на месте, 11-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести.

ДОПОЛНЕНО В 11:33. Число пострадавших возросло до восьми человек. Также госпитализировали двух женщин 58 и 75 лет в состоянии средней тяжести.

В ночь на 11 ноября Россия нанесла три авиаудара по Запорожью, убив одного человека и ранив еще 20.

Также оккупанты ударными дронами убили в Николаеве пятерых человек.

Ранним утром 11 ноября Россия поднимала в небо стратегическую авиацию, из-за чего в ряде областей и Киеве внедрили превентивные экстренные отключения света.