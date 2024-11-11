Россия ударила баллистикой по многоэтажке в Кривом Роге – фото
Разрушенный дом в Кривом Роге (Фото: ГСЧС Украины)

Российская армия ударила по Кривому Рогу – повреждена многоэтажка, есть раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В 10:19 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности, тогда же в городе раздался взрыв. В одном из районов города поднялся столб дыма.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, произошло прямое попадание баллистики в здание.

Глава ОВА Лысак отметил, что в доме разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

Под завалами могут быть еще люди. Известно о четырех пострадавших, один человек госпитализирован.

ДОПОЛНЕНО В 11:19. По данным Лысака, среди пострадавших двое детей: 10-летней девочке оказали помощь на месте, 11-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести.

ДОПОЛНЕНО В 11:33. Число пострадавших возросло до восьми человек. Также госпитализировали двух женщин 58 и 75 лет в состоянии средней тяжести.

Россия ударила баллистикой по многоэтажке в Кривом Роге – фото
Россия ударила баллистикой по многоэтажке в Кривом Роге – фото
Россия ударила баллистикой по многоэтажке в Кривом Роге – фото
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