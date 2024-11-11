Росія вдарила балістикою по п'ятиповерхівці у Кривому Розі – фото
Зруйнований будинок у Кривому Розі (Фото: ДСНС України)

Російська армія вдарила по Кривому Рогу – пошкоджено п'ятиповерхівку, є поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

О 10:19 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку, тоді ж у місті пролунав вибух. В одному з районів міста піднявся стовп диму.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, відбулося пряме попадання балістики в будинок.

Голова ОВА Лисак зазначив, що в будинку зруйновані квартири з першого до п’ятого поверхів одного з під’їздів.

Під завалами можуть бути люди. Відомо про чотирьох постраждалих, одну людину госпіталізовано.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:19. За даними Лисака, серед постраждалих двоє дітей: 10-річній дівчинці надали допомогу на місці, 11-річного хлопчика госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:33. Кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Також госпіталізували двох жінок 58 і 75 років у стані середньої тяжкості.

Росія вдарила балістикою по п'ятиповерхівці у Кривому Розі – фото
Росія вдарила балістикою по п'ятиповерхівці у Кривому Розі – фото
Росія вдарила балістикою по п'ятиповерхівці у Кривому Розі – фото
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