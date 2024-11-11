Уночі Росія запускала по Україні авіаційні ракети і 74 безпілотники

Сили ППО збили обидві авіаракети та 39 із 74 дронів, ще десятки безпілотників були локаційно втрачені

Полювання на шахеди (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

У ніч проти 11 листопада (починаючи із 20:00 10 листопада) Росія запускала по Україні дві авіаракети та 74 безпілотники. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так, ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із тимчасово окупованої території Запорізької області. "Шахеди" і БпЛА невстановленого типу РФ запускала із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла і Брянська.

Було збито обидві ракети та 39 БпЛА противника – у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено, ще три вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

У ніч проти 11 листопада Росія завдала трьох авіаударів по Запоріжжю, вбивши одну людину та поранивши ще 20.

Також окупанти ударними дронами вбили у Миколаєві п'ятьох людей.

Рано вранці 11 листопада Росія підіймала у небо стратегічну авіацію, через що в низці областей і Києві впровадили превентивні екстрені включення світла.

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