Уночі Росія запускала по Україні авіаційні ракети і 74 безпілотники
У ніч проти 11 листопада (починаючи із 20:00 10 листопада) Росія запускала по Україні дві авіаракети та 74 безпілотники. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Так, ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із тимчасово окупованої території Запорізької області. "Шахеди" і БпЛА невстановленого типу РФ запускала із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла і Брянська.
Було збито обидві ракети та 39 БпЛА противника – у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.
30 ворожих безпілотників локаційно втрачено, ще три вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.
- У ніч проти 11 листопада Росія завдала трьох авіаударів по Запоріжжю, вбивши одну людину та поранивши ще 20.
- Також окупанти ударними дронами вбили у Миколаєві п'ятьох людей.
- Рано вранці 11 листопада Росія підіймала у небо стратегічну авіацію, через що в низці областей і Києві впровадили превентивні екстрені включення світла.
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