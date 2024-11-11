Ночью Россия запускала по Украине авиационные ракеты и 74 беспилотника

Силы ПВО сбили обе авиаракеты и 39 из 74 дронов, еще десятки беспилотников были локационно потеряны

Охота на шахеды (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

В ночь на 11 ноября (начиная с 20:00 10 ноября) Россия запускала по Украине две авиаракеты и 74 беспилотника. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Так, враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с временно оккупированной территории Запорожской области. "Шахеды" и БпЛА неустановленного типа РФ запускали из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и Брянска.

Были сбиты обе ракеты и 39 БПЛА противника – в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

30 вражеских беспилотников локационно потеряны, еще три вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

В ночь на 11 ноября Россия нанесла три авиаудара по Запорожью, убив одного человека и ранив еще 20.

Также оккупанты ударными дронами убили в Николаеве пять человек.

Рано утром 11 ноября Россия поднимала в небо стратегическую авиацию, из-за чего в ряде областей и Киеве ввели превентивные экстренные отключения света.

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