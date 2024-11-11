Ночью Россия запускала по Украине авиационные ракеты и 74 беспилотника
В ночь на 11 ноября (начиная с 20:00 10 ноября) Россия запускала по Украине две авиаракеты и 74 беспилотника. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Так, враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с временно оккупированной территории Запорожской области. "Шахеды" и БпЛА неустановленного типа РФ запускали из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и Брянска.
Были сбиты обе ракеты и 39 БПЛА противника – в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.
30 вражеских беспилотников локационно потеряны, еще три вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.
- В ночь на 11 ноября Россия нанесла три авиаудара по Запорожью, убив одного человека и ранив еще 20.
- Также оккупанты ударными дронами убили в Николаеве пять человек.
- Рано утром 11 ноября Россия поднимала в небо стратегическую авиацию, из-за чего в ряде областей и Киеве ввели превентивные экстренные отключения света.
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