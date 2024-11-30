Дрони атакували порт у російському Каспійську – Центр при РНБО
Російський порт у місті Каспійськ був атакований дронами 30 листопада. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
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Каспійськ розташований у республіці Дагестан за 1000 км від України.
"Зазначу, що порт у Каспійську слугує важливою базою для російської Каспійської флотилії та різних військових підрозділів збройних сил Росії", – зазначив Коваленко.
Він додав, що порт розташований уздовж маршрутів, які Іран використовує для постачання зброї до Росії
Пропагандистські Telegram-канали також повідомляли, що о 08:50 в аеропорті Махачкали оголосили режим "Ковєр", робота аеропорту було припинено до 11:30. Однак вже о 09:19 режим знято.
- 6 листопада порт у Каспійську вже був атакований дронами. Повідомлялося, що там базується флот Росії.
- 25 листопада у Генштабі підтвердили атаку на нафтобазу росіян у Калузькій області.
- 29 листопада Сили оборони уразили нафтобазу у Ростовській області Росії. Після влучання на об'єкті окупантів почалася пожежа.