У Каспійську атакували порт, де базується флот Росії – Центр при РНБО

Пропагандисти заявили про збиття дронів, а в мережі показали кадри вибуху

Порт Каспійська (Фото: російські ресурси)

У місті Каспійськ у республіці Дагестан атакували порт. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

Подробиць він не розкрив, лише зазначив, що у Каспійську базуються кораблі Військово-Морського флоту Росії.

У російських Telegram-каналах заявили, що в Каспійську було чути два вибухи близько 06:55. За словами місцевих жителів, вони нібито чули звуки "пропелера" та автоматної черги, а після цього – "гучний хлопок".

Пропагандистські ресурси заявили, що Збройні Сили України нібито атакували Каспійськ дронами. А голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що БпЛА нібито "були знищені" над містом.

Однак у мережі публікують кадри стрілянини та вибуху, ймовірно, на території порту.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Каспійськ – головний пункт базування Червонопрапорної Каспійської флотилії РФ. Також там є склади паливно-мастильних матеріалів, десантний майданчик, полігон та арсенал берегових військ.

За 15 км від Каспійська розташовано аеропорт, там було затримано два авіарейси. Від міста до кордону з Україною понад 800 км прямою дорогою.