В Каспийске атаковали порт, где базируется флот России – Центр при СНБО, видео
В городе Каспийск в республике Дагестан был атакован порт. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
Подробностей он не раскрыл, лишь отметил, что в Каспийске базируются корабли Военном-Морского флота России.
В российских Telegram-каналах заявили, что в Каспийске были слышны два взрыва около 06:55. По словам местных жителей, они якобы слышали звуки "пропеллера" и автоматной очереди, а после этого – "громкий хлопок".
Пропагандистские ресурсы заявили, что Вооруженные Силы Украины якобы атаковали Каспийск дронами. А глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что БпЛА якобы "были уничтожены" над городом.
Однако в сети публикуют кадры стрельбы и взрыва, предположительно, на территории порта.
Согласно информации из открытых источников, Каспийск – главный пункт базирования Краснознаменной Каспийской флотилии РФ. Также там есть склады горюче-смазочных материалов, десантная площадка, полигон и арсенал береговых войск.
В 15 км от Каспийска находится аэропорт, были задержаны два авиарейса. От города до границы с Украиной больше 800 км по прямой.
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