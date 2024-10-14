В Якутии на складе стройматериалов произошел крупный пожар со звуками взрывов – видео
В Якутии произошел крупный пожар на складе строительных материалов. Об этом сообщили российские пропагандисты со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.
Как заявили в МЧС РФ, пожар произошел на складе цеха по производству сендвич-панелей в селе Капитоновка в Якутии. Однако на опубликованных видео слышны звуки взрывов – что это могло быть, неизвестно.
Площадь пожара составляла 1200 квадратных метров, причина возгорания выясняется.
Позже пропагандисты написали, что пожар уже потушили.
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