В Якутии произошел крупный пожар на складе строительных материалов. Об этом сообщили российские пропагандисты со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

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Как заявили в МЧС РФ, пожар произошел на складе цеха по производству сендвич-панелей в селе Капитоновка в Якутии. Однако на опубликованных видео слышны звуки взрывов – что это могло быть, неизвестно.

Площадь пожара составляла 1200 квадратных метров, причина возгорания выясняется.

Позже пропагандисты написали, что пожар уже потушили.

9 октября Силы обороны поразили военный арсенал российских оккупантов в Брянской области.

10 октября Силы обороны нанесли удар по аэродрому оккупантов в Адыгее – поражен склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта.

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