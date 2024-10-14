На аэродроме в РФ уничтожен самолет Ту-134. Он перевозил верхушку Минобороны врага – видео

Масштабный пожар вспыхнул на военном аэродроме "Оренбург-2" в ночь на 13 октября, сообщили украинские разведчики

Российский Ту-134 (Фото: Википедия/Igor Dvurekov)

В ночь на 13 октября в России сгорел военно-транспортный самолет Ту-134. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

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Самолет принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку Вооруженных сил государства-агрессора.

Разведчики отметили, что масштабный пожар вспыхнул на военном аэродроме "Оренбург-2", где находился Ту-134. Такие самолеты советского производства используются для перевозки руководящего состава Минобороны РФ.