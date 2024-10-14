На аэродроме в РФ уничтожен самолет Ту-134. Он перевозил верхушку Минобороны врага – видео
В ночь на 13 октября в России сгорел военно-транспортный самолет Ту-134. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.
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Самолет принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку Вооруженных сил государства-агрессора.
Разведчики отметили, что масштабный пожар вспыхнул на военном аэродроме "Оренбург-2", где находился Ту-134. Такие самолеты советского производства используются для перевозки руководящего состава Минобороны РФ.
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- В ночь на 10 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны нанесли удар по аэродрому оккупантов в Адыгее – под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе аэродрома "Ханская" отмечалась работа вражеской противовоздушной обороны, зафиксировано возгорание.