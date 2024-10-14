На летовищі в Росії знищено літак Ту-134. Він перевозив верхівку Міноборони ворога – відео
В ніч проти 13 жовтня у Росії згорів військово-транспортний літак Ту-134. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.
Літак належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил держави-агресора.
Розвідники зазначили, що масштабна пожежа спалахнула на військовому аеродромі "Оренбург-2", де був Ту-134. Такі літаки радянського виробництва використовуються для перевезення керівного складу Міноборони РФ.
- У ніч проти 9 жовтня Сили оборони уразили військовий арсенал російських окупантів у Брянській області, де були снаряди з КНДР і авіабомби.
- У ніч на 10 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали удару по аеродрому окупантів у Адигеї – під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі аеродрому "Ханська" зазначалася робота ворожої протиповітряної оборони, зафіксовано займання.