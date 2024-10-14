На летовищі в Росії знищено літак Ту-134. Він перевозив верхівку Міноборони ворога – відео

Масштабна пожежа спалахнула на військовому аеродромі "Оренбург-2" в ніч проти 13 жовтня, повідомили українські розвідники

Російський Ту-134 (Фото: Вікіпедія/Igor Dvurekov)

В ніч проти 13 жовтня у Росії згорів військово-транспортний літак Ту-134. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

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Літак належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил держави-агресора.

Розвідники зазначили, що масштабна пожежа спалахнула на військовому аеродромі "Оренбург-2", де був Ту-134. Такі літаки радянського виробництва використовуються для перевезення керівного складу Міноборони РФ.