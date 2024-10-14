У Якутії сталася велика пожежа на складі будівельних матеріалів. Про це повідомили російські пропагандисти з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Як заявили в МНС РФ, пожежа сталася на складі цеху з виробництва сендвіч-панелей у селі Капітонівка в Якутії. Однак на опублікованих відео чути звуки вибухів – що це могло бути, невідомо.

Площа пожежі складала 1200 квадратних метрів, причина займання з'ясовується.

Згодом пропагандисти написали, що пожежу вже загасили.

9 жовтня Сили оборони вразили військовий арсенал російських окупантів у Брянській області.

10 жовтня Сили оборони завдали удару по аеродрому окупантів в Адигеї – вражено склад боєприпасів, розташований на території військового об'єкту.

Читайте також: На летовищі в Росії знищено літак Ту-134. Він перевозив верхівку Міноборони ворога – відео