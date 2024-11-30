Дроны атаковали порт в российском Каспийске – Центр при СНБО

Аэропорт в Махачкале также останавливал работу из-за атаки дронов

Порт в Каспийске (Фото: wikipedia.org)

Российский порт в Каспийске был атакован дронами 30 ноября. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Каспийск расположен в республике Дагестан в 1000 км от Украины.

"Отмечу, что порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и разных военных подразделений вооруженных сил России", – отметил Коваленко.

Он добавил, что порт расположен вдоль маршрутов, используемых Ираном для поставки оружия в Россию.

Пропагандистские Telegram-каналы также сообщали, что в 08:50 в аэропорту Махачкалы объявили режим "Ковер", работа аэропорта была прекращена до 11:30. Однако уже в 09:19 режим был снят.

6 ноября порт в Каспийске уже атаковали дроны. Сообщалось, что там базируется флот России.

25 ноября в Генштабе подтвердили атаку на нефтебазу россиян в Калужской области.

29 ноября Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области. После попадания на объекте оккупантов начался пожар.