Прокудін: На правобережжі Херсонщини проживає втричі менше людей, ніж до великої війни

У Херсоні проживає 66 000 людей, що становить орієнтовно 25% від довоєнної кількості

Олександр Прокудін (Фото: Херсонська ОВА)

На правобережній частині Херсонської області проживають близько 145 000 людей, що втричі менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За його словами, у Херсоні проживає 66 000 людей, що становить орієнтовно 25% від довоєнної кількості. Серед жителів області 60 000 – це люди похилого віку, 12 000 – діти до 14 років, понад 2000 – особи з інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги.

Прокудін додав, що з 50 населених пунктів, які росіяни цілодобово обстрілюють, оголошено обовʼязкову евакуацію. І наразі у цих небезпечних громадах мешкають близько 19 000 людей. Найбільше – в Антонівці (1800), Комишанах (3200), Білозерці (4800) та Станіславі (1900 осіб).

Водночас глава ОВА зазначив, що є близько 15 населених пунктів, де або взагалі немає людей, або населення становить до 10 осіб.