Россия сбросила с дрона взрывчатку на Берислав: погибли два человека

Российские войска обстреливают Херсонщину из артиллерии, минометов, авиации и БпЛА

Последствия обстрела (Фото: hr.npu.gov.ua)

29 мая российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Берислав Херсонской области. В результате атаки погибли два человека, сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.

В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получили мужчины 33 и 46 лет.

В полиции Херсонской области сообщили, что с 06:00 28 мая по 06:00 29 мая российская армия по артиллерии, минометам, авиации и БПЛА обстреливала гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов.

Последствия обстрела (Фото: hr.npu.gov.ua)

Последствия обстрела (Фото: hr.npu.gov.ua)

Последствия обстрела (Фото: hr.npu.gov.ua)

В частности, российские военные атаковали дроном гражданский автомобиль в Белозерке. В результате сброса взрывчатки тяжелые ранения получил 70-летний мужчина.

Также из беспилотников военные РФ избивали по Томиной Балке. Пострадали два местных жителя. В Антоновке из-за дроновых атак ранены 60-летняя женщина и 51-летний мужчина.

В Центральном районе Херсона артиллерийскими ударами повреждены административное здание, портовая инфраструктура, два учебных заведения, многоквартирный дом и газопроводы.