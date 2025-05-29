Россия сбросила с дрона взрывчатку на Берислав: погибли два человека
29 мая российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Берислав Херсонской области. В результате атаки погибли два человека, сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.
В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получили мужчины 33 и 46 лет.
В полиции Херсонской области сообщили, что с 06:00 28 мая по 06:00 29 мая российская армия по артиллерии, минометам, авиации и БПЛА обстреливала гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов.
В частности, российские военные атаковали дроном гражданский автомобиль в Белозерке. В результате сброса взрывчатки тяжелые ранения получил 70-летний мужчина.
Также из беспилотников военные РФ избивали по Томиной Балке. Пострадали два местных жителя. В Антоновке из-за дроновых атак ранены 60-летняя женщина и 51-летний мужчина.
В Центральном районе Херсона артиллерийскими ударами повреждены административное здание, портовая инфраструктура, два учебных заведения, многоквартирный дом и газопроводы.
- 28 мая ООН задокументировала систематические атаки российских беспилотников по гражданским на правобережье Херсонской области. В результате дроновых атак в Херсоне и 16 населенных пунктах на территориях, контролируемых Украиной, погибли почти 150 мирных жителей, а сотни получили ранения.
- В тот же день МИД отреагировал на доклад ООН , отметив, что результаты работы комиссии важны для привлечения к ответственности всех виновных в российской агрессии и производных зверствах.