Россияне ударила рядом с многоэтажным домом в Харькове – среди пострадавших младенец
Российские атаковали дроном Харьков – удар пришелся рядом с многоквартирным домом, среди пострадавших – трое детей, в том числе пятимесячный младенец. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Оккупанты ударили по Харькову беспилотником "Молния", написал городской голова в 20:47.
Впоследствии стало известно, что БпЛА оккупантов попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе города.
По состоянию на 21:29 известно о семи пострадавших.
"Также есть информация о повреждении двух многоквартирных домов и одного авто. На месте работают все соответствующие службы". – отметил Терехов.
ОБНОВЛЕНО в 21:44. "Уже десять пострадавших, из которых трое детей. Среди них младенец пяти месяцев", – написал Терехов.
В ночь на 31 июля россияне осуществили массированный удар по Киеву – в результате этой ракетной и беспилотной атаки погиб 31 человек, из них пятеро – дети, ранены 159 человек, в том числе 16 детей.
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