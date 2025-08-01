Россияне ударила рядом с многоэтажным домом в Харькове – среди пострадавших младенец

Вечерний Харьков (Иллюстративный скриншот)

Российские атаковали дроном Харьков – удар пришелся рядом с многоквартирным домом, среди пострадавших – трое детей, в том числе пятимесячный младенец. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Оккупанты ударили по Харькову беспилотником "Молния", написал городской голова в 20:47.

"Молния" – это FPV-дрон, который может нести три-пять килограммов взрывчатки. Этот беспилотник стоит дешевле "шахеда" , а обнаружить его сложнее. Дальность полета – 40 км.

Впоследствии стало известно, что БпЛА оккупантов попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе города.

По состоянию на 21:29 известно о семи пострадавших.

"Также есть информация о повреждении двух многоквартирных домов и одного авто. На месте работают все соответствующие службы". – отметил Терехов.

ОБНОВЛЕНО в 21:44. "Уже десять пострадавших, из которых трое детей. Среди них младенец пяти месяцев", – написал Терехов.