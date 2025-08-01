ООН: Росія вбила у червні найбільшу кількість цивільних за три роки повномасштабного вторгнення

У Місії ООН зафіксували, що у червні 2025 року російська армія завдала вдесятеро більше атак, ніж торік

Удар РФ по будинку в Києві 31 липня (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У червня 2025 року внаслідок російських обстрілів загинуло 232 особи, ще 1343 були поранені. Це найбільша кількість жертв серед цивільних за останні три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини.

У Місії нагадали, що, згідно з оновленим щомісячним звітом щодо захисту цивільних осіб, у червні 2025 року Росія здійснила удесятеро більше ракетних та баражувальних атак на Україну, ніж у червні 2024 року.

"Попередні дані за липень свідчать, що ця небезпечна тенденція зберігається. Масовані обстріли вражають не лише райони поблизу лінії фронту, а й значно віддалені від неї населені пункти", – зазначили у Місії ООН.