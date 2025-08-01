ООН: Росія вбила у червні найбільшу кількість цивільних за три роки повномасштабного вторгнення
У червня 2025 року внаслідок російських обстрілів загинуло 232 особи, ще 1343 були поранені. Це найбільша кількість жертв серед цивільних за останні три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини.
У Місії нагадали, що, згідно з оновленим щомісячним звітом щодо захисту цивільних осіб, у червні 2025 року Росія здійснила удесятеро більше ракетних та баражувальних атак на Україну, ніж у червні 2024 року.
"Попередні дані за липень свідчать, що ця небезпечна тенденція зберігається. Масовані обстріли вражають не лише райони поблизу лінії фронту, а й значно віддалені від неї населені пункти", – зазначили у Місії ООН.
- У ніч проти 31 липня росіяни завдали ударів по Києву дронами, а під ранок – ракетами. У Святошинському районі зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Станом на ранок 1 серпня кількість жертв зросла до 31. Пошуково-рятувальні роботи завершено.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що за липень Росія застосувала проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, з яких 128 – це балістика.
- 1 серпня в Києві оголошено днем жалоби за загиблими, Україна на цей день скликає термінове засідання Радбезу ООН.
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