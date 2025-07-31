Україна на 1 серпня скликає термінове засідання Радбезу ООН

Голова МЗС підкреслив, що черговою атакою Путін дав зрозуміти – він відкидає мирні зусилля

Андрій Сибіга (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у відповідь на ескалацію Росії – обстріл Києва 31 липня. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримка миру та безпеки України" відбудеться 1 серпня.

"Путін відкидає мирні зусилля та хоче продовжити свою війну. І світ має необхідну силу, щоб зупинити його – єдиним тиском та принциповою позицією на користь повного, негайного та безумовного припинення вогню", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що засідання ООН 1 серпня стане платформою для чіткого висловлення твердих позицій.