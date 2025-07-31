Україна на 1 серпня скликає термінове засідання Радбезу ООН
Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у відповідь на ескалацію Росії – обстріл Києва 31 липня. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримка миру та безпеки України" відбудеться 1 серпня.
"Путін відкидає мирні зусилля та хоче продовжити свою війну. І світ має необхідну силу, щоб зупинити його – єдиним тиском та принциповою позицією на користь повного, негайного та безумовного припинення вогню", – зазначив міністр.
Він підкреслив, що засідання ООН 1 серпня стане платформою для чіткого висловлення твердих позицій.
- У ніч проти 31 липня росіяни завдали ударів по Києву дронами й ракетами. Станом на 22:00 відомо про 16 загиблих та 159 постраждалих. Серед жертв дві дитини та патрульна поліцейська.
- 1 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки.
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