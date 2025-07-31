Украина на 1 августа созывает срочное заседание Совбеза ООН
Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в ответ на эскалацию России – обстрел Киева 31 июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержка мира и безопасности Украины" состоится 1 августа.
"Путин отвергает мирные усилия и хочет продолжить свою войну. И мир имеет необходимую силу, чтобы остановить его – единственным давлением и принципиальной позицией в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня", – отметил министр.
Он подчеркнул, что заседание ООН 1 августа станет платформой для четкого выражения твердых позиций.
- В ночь на 31 июля россияне нанесли удары по Киеву дронами и ракетами. По состоянию на 22:00 известно о 16 погибших и 159 пострадавших. Среди жертв два ребенка и патрульный полицейский.
- 1 августа в Киеве объявлен Днем траура по жертвам российской атаки.
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