Украина на 1 августа созывает срочное заседание Совбеза ООН

Глава МИД подчеркнул, что очередной атакой Путин дал понять – он отвергает мирные усилия

Андрей Сибига (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в ответ на эскалацию России – обстрел Киева 31 июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержка мира и безопасности Украины" состоится 1 августа.

"Путин отвергает мирные усилия и хочет продолжить свою войну. И мир имеет необходимую силу, чтобы остановить его – единственным давлением и принципиальной позицией в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня", – отметил министр.

Он подчеркнул, что заседание ООН 1 августа станет платформой для четкого выражения твердых позиций.